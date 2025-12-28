Yılbaşı öncesi bir tek o yükselmemişti! Şimdi yüzde 50 arttı

2

Alaplı’da serbest piyasada 250 liraya kadar düşen fındık fiyatlarının yeniden yükselmesi üreticiyi umutlandırdı. Yılbaşına kadar fiyatların bir miktar daha artması beklenirken, asıl yükselişin yeni yıl ile birlikte yaşanacağı ifade ediliyor.