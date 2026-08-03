Yerli nohutta verim rekoru! Bu yöntemle dekarda yüzde 10 daha fazla ürün alındı

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Hasat sonuçlarına göre, bakteri aşılı ekim yapılan parsellerde dekara 160 kilogram, aşı uygulanmayan parsellerde ise dekara 145 kilogram verim elde edildi. Yapılan değerlendirmelerde, bakteri aşılı uygulamanın yaklaşık yüzde 10 oranında daha yüksek verim sağladığı ve daha iri taneli ürün elde edilmesine katkı sunduğu gözlemlendi.