Yerli nohutta verim rekoru! Bu yöntemle dekarda yüzde 10 daha fazla ürün alındı
03.08.2026 - 10:10Güncellenme Tarihi:
Kütahya'da yerli Azkan nohut çeşidiyle yapılan demonstrasyon hasadında yüz güldüren sonuçlar elde edildi. Bakteri aşısı uygulanan tarlalarda dekara yüzde 10 daha fazla verim alınırken, ürünlerin daha iri taneli olduğu da belirlendi.
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Hasat sonuçlarına göre, bakteri aşılı ekim yapılan parsellerde dekara 160 kilogram, aşı uygulanmayan parsellerde ise dekara 145 kilogram verim elde edildi. Yapılan değerlendirmelerde, bakteri aşılı uygulamanın yaklaşık yüzde 10 oranında daha yüksek verim sağladığı ve daha iri taneli ürün elde edilmesine katkı sunduğu gözlemlendi.
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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yerli ve milli çeşitlerin sahadaki performansını üreticilerle buluşturmaya ve bilimsel veriler doğrultusunda tarımsal verimliliği artırmaya yönelik demonstrasyon çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.