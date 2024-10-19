Yenidoğan çetesi skandalında kan donduran detay! Konuşmaları ifşa oldu, bebekleri öldürüp dalga geçmişler

Hamileliği süresince ne annenin ne bebeğin bir sorunu vardı. Doğumdan bir süre sonra bebeğin yoğun bakıma alınması gerektiği ancak hastanede yer olmadığı bilgisi verildi. Medilife Hastanesi’ne sevk edilen, önce kalp yetmezliği, sonra metabolik bir hastalığı olduğu söylenen minik Ayaz hayatını kaybetti.Milliyet’e konuşan acılı baba Erhan Karaduman “Şüphelendiğim bir şey olmadı, olsaydı başta şikayetçi oldurdum. Kasti bir durum var mı, inanın bilmiyorum ancak bunların yaptığı tam anlamıyla canilik. Ben bir yıldır daha yeni yeni kendimi toparlayabilmiştim ama bu olayların ortaya çıkmasıyla oğlumu kaybettiğim ilk günlere döndüm, her gün oğlumu rüyamda görmeye başladım. Bu haberler çıkana kimin aklına gelebilir ki, hastanede çocuklara kıyıldığı” dedi.