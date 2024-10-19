Yenidoğan çetesi skandalında kan donduran detay! Konuşmaları ifşa oldu, bebekleri öldürüp dalga geçmişler
Tüm Türkiye'yi sarsan ‘Yenidoğan Çetesi'yle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 112 Acil’deki bazı kişilerle işbirliği yaparak hasta bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelere sevk ettirip ölümlerine neden olan ‘yenidoğan çetesi’ hakkında hazırlanan iddianamedeki suçlamalar çok korkunç. Zanlıların bebekleri göz göre göre ölüme terk etmekle suçlandığı iddianameye giren bir kayıtta çete lideri Doktor Fırat Sarı, hemşireyle yaptığı konuşmada bebek ölümleriyle adeta dalga geçiyor...
• 19 Ekim 2024 - 07:56 • Son Güncelleme:
• 19 Ekim 2024 - 07:56 • Son Güncelleme: