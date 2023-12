Bugün, bu özel an içinde, bize verdiğin her şey için sana şükranlarımızı sunuyoruz. Her bir nimetin bir lütuf olduğunu ve bizim için birer hediye olduğunu bize hatırlat. Bizleri sevgiyle kuşatan ailemize, dostlarımıza ve sevdiklerimize teşekkür ederiz.



Yüce Rabbimiz, önümüzdeki yeni yılda da bize güç, sağlık, sabır ve anlayış bahşetmeni dileriz. Hatalarımızdan ders alabilmemiz, sevdiklerimize daha fazla sevgi göstermemiz ve senin izinde daha güzel bir yaşam sürmemiz için bize rehberlik et. Yolumuzu aydınlat ve bize doğruyu görmeyi nasip eyle.