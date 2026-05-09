Yaz gelecek derken kar 5 metreyi aştı! Yollar ulaşıma kapandı

İş makinesi operatörü Muhammed Dinçer, basın mensuplarına, kış boyunca kapalı olan yolun ikinci bir güzergah olarak kullanıldığını söyledi. Yolu açmak için çalışma başlattıklarını belirten Dinçer, "Açmaya çalıştığımız bu yol, 10 köy ve 22 mezraya ulaşım sağlıyor. Şu ana kadar çalışmalarımızın yüzde 90'ını tamamladık. İnşallah birkaç günde kalan kısmı da tamamlayarak yolu tamamen ulaşıma açacağız." dedi.