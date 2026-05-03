Yarın okullar tatil mi? Okullar hangi illerde tatil edildi? Okullar tatil edildi mi? Resmi açıklama geldi

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle Şehitkamil, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü değerlendirmelerinde meteorolojik risklerin yarın itibari ile hafifleyeceği yönünde hava tahminlerine rağmen ilimizde bugün yaşanan fırtınadan etkilenen okullardaki mevcut hasarların yeniden detaylı olarak gözden geçirilmesi ve hasar gören okullarımızda düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla, ayrıca öğrenciler ve velilerin tedirginlikleri de göz önünde bulundurarak şiddetli yağış ve fırtınadan en yoğun etkilenen Şehitkamil, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde bulunan resmi özel tüm okullarda, özel eğitim merkezlerinde, anaokullarında vb. tüm eğitim kurumları ve Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime 4 Mayıs 2026 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. İlköğretimde çocuğu olan kadın personelle ilgili tedbirler kurum amirlerince alınacaktır" ifadelerine yer verildi.