Yarın okullar tatil mi? Okullar hangi illerde tatil edildi? Okullar tatil edildi mi? Resmi açıklama geldi
Yarın okullar tatil mi? Okullar hangi illerde tatil edildi? Okullar tatil edildi mi? Resmi açıklama geldi. Türkiye'nin birçok ilinde hakim olan olumsuz hava koşulları akıllara okulların tatil olup olmadığı sorusunu getirdi. Veliler ve öğrenciler Yarın okullar tatil mi? Okullar hangi illerde tatil edildi? Okullar tatil edildi mi? sorularını araştırıyor. Öte yandan bazı iller için tatil kararı çıktı. İşte detaylar...
Yurdun bazı illerinde öğle saatlerinden sonra "süper hücre" fırtınası etkili oldu. Bir anda bastıran fırtına kentin pek çok noktasında hayatı adeta felç etti. Süper hücrenin etkisiyle bastıran yağmur, dolu, hortum ve rüzgar, cadde ve sokaklar ile köprü altlarını göle çevirdi. Etkili olan yağmur, dolu ve fırtına sonrası çatılar uçtu, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü. Hortumun da oluştuğu kentte sel meydana gelirken, araçlar zarar gördü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından gözler valiliklerin resmi açıklamalarına çevrilirken, "Yarın hangi illerde okullar tatil edildi?" sorusu gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. İşte 4 Mayıs kararıyla eğitime ara verilen il ve ilçelerin güncel listesi…
Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle Şehitkamil, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü değerlendirmelerinde meteorolojik risklerin yarın itibari ile hafifleyeceği yönünde hava tahminlerine rağmen ilimizde bugün yaşanan fırtınadan etkilenen okullardaki mevcut hasarların yeniden detaylı olarak gözden geçirilmesi ve hasar gören okullarımızda düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla, ayrıca öğrenciler ve velilerin tedirginlikleri de göz önünde bulundurarak şiddetli yağış ve fırtınadan en yoğun etkilenen Şehitkamil, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde bulunan resmi özel tüm okullarda, özel eğitim merkezlerinde, anaokullarında vb. tüm eğitim kurumları ve Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime 4 Mayıs 2026 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. İlköğretimde çocuğu olan kadın personelle ilgili tedbirler kurum amirlerince alınacaktır" ifadelerine yer verildi.
Birecik ve Viranşehir ilçelerimizde bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca özel gereksinimli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personelimiz bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Afyon-Ankara yolunda ve Afyon-Kütahya yolunda da yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Afyon - Ankara yolu üzerindeki Seydiler kavşağı da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Sandıklı ve Sinanpaşa ilçelerinde ise yarın eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.