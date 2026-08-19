Yapay zekaya ve yıllara meydan okuyor: 78 yaşındaki usta yine torna tezgahının başında!

2

Yıldız, "Erzincan’da çalışmalarımız içerisinde tulum peynirini basma makinesini biz icat ettik. Bal süzme makinesini biz icat ettik. Biz yaptık, başkaları da bizden sonra devam etti." dedi.Erzincan sanayisinin yanı sıra tarım ve otomotiv sektörlerinin ihtiyaç duyduğu malzemelerin yapımı ve imalatında da çalışmalar yürüttüğünü belirten Yıldız, yıllar içerisinde mesleğinin kendisi için bir yaşam biçimine dönüştüğünü ifade etti.Siyasette de görev aldıTorna ustalığının yanı sıra siyasi arenada da çeşitli görevlerde bulunan Yıldız, 1982 yılından itibaren siyasette aktif olarak yer aldığını söyledi. İki dönem ilçe başkanlığı, bir dönem il başkanlığı yaptığını belirten Yıldız, 1995 yılında milletvekili adaylığı sürecinde de siyasi çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.Yıldız, Erzincan’ın gelişimine katkı sunabilmenin kendisi için önemli olduğunu belirterek, "Erzincan’ımızın gelişmesinde ve kalkınmasında bir nebze de olsa çorbada tuzumuz olduysa kendimi mutlu hissediyorum." ifadelerini kullandı.