Yalova'da komşu kavgasında dehşeti yaşayan ailenin 8 yaşındaki çocuğu taşlı saldırıya uğradı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde komşu kavgasında scooter ile saldırıya uğrayan baba ve kızının ardından bu kez ailenin 8 yaşındaki çocukları da sokakta oynadığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından kafasına atılan taş ile yaralandı. Saldırı ve baskılardan yılan baba, evini satılığa çıkardı.
Çınarcık'a bağlı Esenköy beldesinde bir sene önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesi ile aynı binada oturan E. ailesi arasında çocuk gürültüsü, park, kaçak bina yapıları nedeniyle çok sayıda tartışma yaşandı.
Son olarak 20 Şubat 2026 tarihinde yaşanan olayda Muhammed Baca (34), kucağında 14 aylık kızı İkra varken Şener E.'nin çocuk scooterı ile saldırısına uğradı.
Saldırıda babanın burnu kırılırken, kucağındaki 14 aylık çocuğu İkra'nın ise kafatası çatladı. Yaralılar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay sonrası gözaltına alınan Şener E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Minik İkra ise 3 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede Şener E. hakkında babaya yönelik saldırı nedeniyle 3 yıldan 9 yıla kadar, 14 aylık bebeğe saldırı için ise 9 yıldan 27 yıla kadar hapis talep edildi.
8 yaşındaki çocuğa taşlı saldırı
Baca ailesinin 8 yaşındaki çocukları Fatih Miraç ise geçtiğimiz günlerde kardeşleriyle sokakta oynadığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından kafasına atılan taş ile yaralandı. Olay sonrasında aile jandarmaya giderek ifade verdi.
Sürekli tehditler aldıklarını ifade eden Muhammed Baca, "Hala aynı şahıslardan, Facebook'tan tehditler alıyoruz. Mesela bazı fotoğraflarımızın altına yorumlar yazmışlar. ‘Jandarma evinizin önünde beklemezse evinize giremezsiniz, süs köpeği' diye husumetli olduğumuz şahıslar paylaşımlar yapmış.
Kapımızın önüne işte güvenlik amaçlı bir fotokopan koyduk geçen 2-3 gün önce. Bununla alakalı savcılığa gittik, ifade verdik. Elektrik kesintisi oluyor. Güvenliğimiz, can güvenliğimiz yok. Belgeler de elimizde var. Savcılığa teslim ettik. Facebook'tan, sosyal medyadan tahrik, tehdit maalesef halen almaya devam ediyoruz.
Bu olayla kızımın zaten darp edildiğinde bir kişi tutuklandı, iki kişi serbest. Azmettirici serbest. O gün sırtımdan vuran hala serbest. Kolluğun yanında, jandarmaya vuranlar serbest. Böyle iki gün önce de yine oğlum Fatih Miraç Baca'nın kafasına taş vurulmuş. Jandarmaya gittik, yine tutanak tuttuk. Hastanede tomografi çekildi. Adliyeden tekrar şikayetçi olacağız" diye konuştu.
"Ailemle huzur içerisinde yaşamak istiyorum"
Baca, baskı altında yaşadıklarını belirterek, "Baskı içerisinde burada yaşamaya çalışıyoruz maalesef. Burada yetkililere tekrar çağrıda bulunuyorum. Yani lütfen Allah rızası için burada dört çocuk, eşim ve ben yaşamaya çalışıyoruz. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız.
Yani Allah rızası için yani biz çıkıp şov yapma meraklısı da değiliz. Öyle bir şey peşinde de değiliz. Ben de bir babayım. Dört çocuğum var. Ben burada ailemle huzur içerisinde yaşamak istiyorum. Başka bir beklentimiz, bir isteğimiz yok
Taş atılma olayında da ben yine evdeydim. Olayı gerçekten görmedim. Akşam iftara yakın 2 saat kala uyandığımda eşim söyledi. Jandarma gelmişti zaten. Jandarmaya biz akşam gittik ifade verdik. Tutanak tuttular. Olayı da görmedim. Çocuk da taş atanı görmemiş" dedi.
Evini satışa çıkardı
Baskı ve şiddetin devam ettiğini anlatan Baca, şöyle konuştu:
"Biz iş yerimize giderken yukarıdaki Servet E.nin hanımı oradan biz giderken, arabamızdan giderken, sokaktan ayrılırken videomuzu çekiyor.
Daha önce babam Erhan Baca da buraya geldiğinde biz jandarma kolluk burada beklerken babamın arabasını, benim arabamı burada başka şahıslara gösteriyor. Yani biz ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Evimi satılığa çıkarttım. Şu an ilanda. 2 milyon 800'den 2 milyon 500'e düşürdüm.
2 milyon da verseler burayı satıp gideceğim, terk edeceğim. Çünkü çocuklarım gerçekten korkuyor. Yani bizzat şu 10 yaşındaki çocuğun saat başı sıçramasına gerek yok. Küçük çocuğun, kızım zaten öyle bir sıçrama, ufak bir gürültüde hemen kafasını tutuyor."