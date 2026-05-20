Yağmur yağdı İstanbul'un barajları dolup taştı! | İSKİ İstanbul baraj doluluk oranlarını açıkladı
İstanbul baraj doluluk oranları son günlerde yeniden yağışların başlamasıyla dolup taştı. İstanbulluları sevindiren gelişme, megakentin susuzluğunu bitirecek düzeye ulaştı. Son yağışların etkisiyle İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 70’in üzerine çıkarken, bazı barajlarda doluluk oranları yüzde 100 seviyelerine yaklaştı. İşte İSKİ verileri kapsamında İstanbul baraj doluluk oranları...
Son dakika İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre megakentte baraj doluluk oranı Mayıs 2026 itibarıyla yaklaşık yüzde 71 seviyelerinde ölçüldü. Kış aylarında düşüş yaşayan barajlar, ilkbahar yağışlarının etkisiyle yeniden toparlanma sürecine girdi.
Ancak uzmanlara göre mevcut tablo kısa vadede rahatlatıcı olsa da İstanbul gibi büyük bir şehir için su yönetiminin dikkatle sürdürülmesi gerekiyor. Artan nüfus ve yaz aylarında yükselen tüketim, baraj seviyelerinde yeniden düşüş riskini beraberinde getirebilir.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
Güncel verilere göre İstanbul’daki barajların genel doluluk oranı yüzde 70’in üzerinde seyrediyor. Bu oran, son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte yukarı yönlü bir grafik izledi.
Uzmanlar, bu seviyenin kritik sınırın üzerinde olduğunu ancak su tüketiminin yüksek olması nedeniyle temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM (20 MAYIS 2026)
İstanbul’a su sağlayan barajlar arasında doluluk oranları farklılık gösteriyor. Son verilere göre öne çıkan baraj seviyeleri şöyle:
Elmalı Barajı: Yüzde 95,73
Ömerli Barajı: Yüzde 95,12
Darlık Barajı: Yüzde 92,03
Terkos Barajı: Yüzde 59,43
Alibey Barajı: Yüzde 65,70
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 55,02
Sazlıdere Barajı: Yüzde 44,32
Istrancalar Barajı: Yüzde 33,34
Kazandere Barajı: Yüzde 56,42
Pabuçdere: Yüzde 55,95
Bu tablo, İstanbul’da bazı barajların doluluk açısından güçlü durumda olduğunu, bazı su kaynaklarının ise görece daha düşük seviyede kaldığını ortaya koyuyor.
UZMANLARDAN TASARRUF ÇAĞRISI
Yetkililer ve uzmanlar, vatandaşların su kullanımında dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Basit önlemlerle ciddi tasarruf sağlanabileceği belirtiliyor.
Öne çıkan uyarılar:
Gereksiz su tüketiminden kaçınılmalı
Uzun süreli su kullanımı azaltılmalı
Kaçak ve israf önlenmeli
Bahçe sulama ve temizlikte dikkat edilmeli