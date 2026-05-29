Yağmur sonrası ortaya çıkan çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu
29.05.2026 - 19:36Güncellenme Tarihi:
Iğdır'ın Karagüney köyünde yağışın ardından ortaya çıkan çift gökkuşağı, görenleri hayran bıraktı. Gökyüzünü renklendiren doğa olayı görüntülendi.
1
Iğdır'ın Karagüney köyünde etkili olan yağmurun ardından gökyüzünde oluşan çift gökkuşağı, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
2
Yağış sonrası güneşin yeniden yüzünü göstermesiyle birlikte köy semalarında beliren çift gökkuşağı dikkat çekti.
3
Kısa süre gökyüzünde kalan çift gökkuşağı, özellikle bulutlarla kaplı Ağrı Dağı eteklerindeki yeşil mera manzarasıyla birleşince etkileyici görüntüler oluşturdu.
4
Ortaya çıkan renk cümbüşü, çevrede görsel şölen sundu.