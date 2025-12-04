GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYağışların azalmasıyla su seviyesinin düşmesiyle tarihi yapıların kalıntıları ortaya çıktı
HaberlerGündem Haberleri Yağışların azalmasıyla su seviyesinin düşmesiyle tarihi yapıların kalıntıları ortaya çıktı

Yağışların azalmasıyla su seviyesinin düşmesiyle tarihi yapıların kalıntıları ortaya çıktı

04.12.2025 - 19:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İSTANBUL (AA)

İstanbul'un önemli içme suyu kaynaklarından Terkos Gölü'nde suyun çekilmesiyle tarihi su kanalları ve eski iskele kalıntıları gün yüzüne çıktı.

1Yağışların azalmasıyla su seviyesinin düşmesiyle tarihi yapıların kalıntıları ortaya çıktı

Arnavutköy ilçesi sınırlarında yer alan Terkos Gölü'nde yağışların azalması ve kuraklığın etkisiyle su seviyesinde belirgin bir düşüş yaşandı.

2Yağışların azalmasıyla su seviyesinin düşmesiyle tarihi yapıların kalıntıları ortaya çıktı

Göl tabanında kalan tarihi su kanalları ve eski iskele kalıntıları ortaya çıkarken, kıyı hattındaki değişim de dikkati çekti.

3Yağışların azalmasıyla su seviyesinin düşmesiyle tarihi yapıların kalıntıları ortaya çıktı

Göldeki değişim, dronla görüntülendi.

4Yağışların azalmasıyla su seviyesinin düşmesiyle tarihi yapıların kalıntıları ortaya çıktı
5Yağışların azalmasıyla su seviyesinin düşmesiyle tarihi yapıların kalıntıları ortaya çıktı
6Yağışların azalmasıyla su seviyesinin düşmesiyle tarihi yapıların kalıntıları ortaya çıktı