Yağışlar yüzleri güldürdü! Erzincan'daki baraj ve gölet yüzde 100 doluluğa ulaştı
Erzincan'da son günlerde etkili olan yağmurların ardından Tercan Çadırkaya Barajı ile Çatakdere Göleti'nde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Su kaynaklarındaki sevindiren artış, hem çiftçilere umut oldu hem de bölgedeki su ihtiyacına önemli katkı sağladı.
Erzincan'da son günlerde etkili olan yağışların ardından Tercan Çadırkaya Barajı ile Çatakdere Göleti'nin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.DSİ 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yağışların su kaynaklarına olumlu katkı sağladığı belirtildi.Açıklamada, yağışlar sonrası Tercan ilçesindeki Çadırkaya Barajı ile Çatakdere Göleti'nin tam doluluğa ulaştığı ifade edildi.
Su kaynaklarının tarımsal üretim ve gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, suyun verimli kullanılması ve kaynakların korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.Yetkililer, yağışların baraj ve göletlerdeki su seviyelerine önemli katkı sunduğunu belirterek, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminin devam edeceğini bildirdi.