Yağışlar yüzleri güldürdü! Erzincan'daki baraj ve gölet yüzde 100 doluluğa ulaştı

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Erzincan'da son günlerde etkili olan yağışların ardından Tercan Çadırkaya Barajı ile Çatakdere Göleti'nin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.DSİ 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yağışların su kaynaklarına olumlu katkı sağladığı belirtildi.Açıklamada, yağışlar sonrası Tercan ilçesindeki Çadırkaya Barajı ile Çatakdere Göleti'nin tam doluluğa ulaştığı ifade edildi.