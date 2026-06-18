Yağışlar nedeniyle 15 gün gecikmeli başlayan hasatta yüksek verim sevinci

6

"TMO’da ödeme süresi 21 güne düştü, üreticinin yüzü güldü"



Düziçi Ziraat Odası Başkanı Ünal Köksal, "Gerçekten verim çok güzel. Hem buğdayda olsun, hem ayçiçeğinde olsun, hem de arpada olsun, geçen senelere göre yüksek verimimiz var. Bu sene 650-700 kilo üzerinde buğday alınıyor.