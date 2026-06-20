WhatsApp Türkiye'de paralı oldu! İşte aylık ücreti

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Premium üyelik kapsamında animasyonlu ve hareketli efektlere sahip özel çıkartma paketleri de kullanıma sunulacak. Böylece sohbetlerde daha zengin ve dinamik içerikler paylaşılabilecek. Yeni sistemin en dikkat çeken yeniliklerinden biri de sohbet sabitleme sınırının artırılması oldu. Mevcut sistemde sınırlı sayıda olan sabitlenmiş sohbet hakkı, premium kullanıcılar için 20'ye kadar yükseltilecek.