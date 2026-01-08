Venedik değil Balıkesir: Deniz kabardı evler sular içinde kaldı
08.01.2026 - 19:21Güncellenme Tarihi:
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde fırtınanın etkisiyle deniz kabardı, yollar sular altında kaldı. Sahil bölgesinde yazlıkların sulara gömülmesiyle Venedik'i andıran görüntüler ortaya çıktı.
Öğlen saatlerinden itibaren etkili olan lodosun hızı zaman zaman 70 kilometreyi buldu.
Ören ve Öğretmenler Mahallesi'nde taşan deniz, plajı aşarak cadde ve sokakları göle çevirdi.
Sahil bölgesinde kabaran denizle birlikte yollar göle dönerken, yazlıkların sulara gömülmesiyle Venedik'i andıran görüntüler ortaya çıktı.
Burhaniye Belediyesi ekipleri taşmayı önlemek için makinelerle kumdan setler oluşturdu.
Cadde ve sokakları göle çeviren sular sürücülere zor anlar yaşattı.
