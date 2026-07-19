Vatandaşlardan çağrı: Tüm yerli ve yabancı turistleri Ekşisu’ya bekliyoruz

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Vatandaşlardan İbrahim Yardımcı da sıcak havalarda yeşil alanlarda vakit geçirmeyi tercih ettiklerini ifade ederek, "Kendimizi doğal ortamlara, yeşilliğe attık. Çağlayan olsun, Ekşisu Mesire Alanı olsun böyle yerlere geldik. Çocuklarımız parkta oynuyor, biz de piknik yapıyoruz. Hava güzel, ortam güzel. Erzincanlıları ve tüm yerli ve yabancı turistleri buraya bekliyoruz." diye konuştu.