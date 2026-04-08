Vatandaşlar toplamak için oraya akın ediyor: Kilosu bin lira! Köylünün yeni gelir kapısı oldu

08.04.2026 - 11:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Çanakkale Bayramiç’in dağ köylerinde vatandaşlar, günün ilk ışıklarıyla birlikte ormanın derinliklerine dalarak kilosu bin lira olan kuzugöbeği mantarının peşine düşüyor. Aile bütçesine dev katkı sağlayan bu ürün köylünün yüzünü güldürüyor.

Çanakkale'nin sınırları içerisinde kalan Kazdağları'nın eteklerindeki Bayramiç dağ köylerinde vatandaşlar, kilosunun fiyatı bin liradan kuzugöbeği mantarı toplayarak gelir elde ediyor.

Kazdağları, bin 774 metre yüksekliğiyle, çok sayıda endemik bitki türü, yüksek oksijen oranı ve mitolojik geçmişiyle dikkat çekiyor.

Ormanlarının yanı sıra su ekosistemleriyle 'bin pınarlı dağ' olarak da anılan Kazdağları'nın güneyi Balıkesir'in Edremit ilçesi, kuzey tarafı ise Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalıyor.

Kazdağları'nın eteklerindeki Bayramiç ilçesinin Zerdalilik, Dağahmetçe, Alakeçi, Çaldağ köylerinde yaşayan köylü vatandaşlar kuzugöbeği mantarını toplayarak kilosunu fiyatı bin liradan mantar toptancılarına satıyorlar.

Alakeçi köyünden Mehmet Başaran (56), "Kuzugöbeği mantarı sattım. Göbek deriz biz buna. Kilosunu bin liraya sattım. Yeteri kadar kuzugöbeği mantarı çıkmadı ümidimiz sarı mantar ve ayrı mantarında. Bunları satarak gelir elde ediyoruz. Havalar ısındı ümidimiz bunlar" dedi.