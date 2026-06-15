Van Gölü gücünü buradan alıyor: Erimeler başladı

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Bölgede yaptıkları saha çalışmalarında yüksek kesimlerde hâlâ yoğun kar örtüsünün bulunduğunu belirten Dr. Cihan Önen, dağlardan doğan ve kar sularıyla beslenen kaynakların adeta bir doğa harikası oluşturduğunu ifade etti. Önen, bu suların geçtiği yaylalara ve Van Gölü’ne hayat verdiğini, aynı zamanda bölgenin ekolojik dengesinin korunmasında önemli rol oynadığını söyledi.