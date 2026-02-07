Üzüm bağları sular altında kaldı! Çiftçi ekmek parası pes etmedi

3

Budama işçiliği yapan Bahri Çınar, yaşadıkları zorluğu şu sözlerle anlattı: "Zor oluyor ama yapmak zorundayız. İşlerimizi sıraya aldık. Çizmelerimizi ayağımıza giyip çalışıyoruz. Ekmek aslanın ağzında derler ya, zor da olsa çalışmak zorundayız."İşçilerin göle dönen bağlarda çalıştığını gören tanıdıkları ise espri yaparak, "Balık var mı?" diye takılıyor. Yaklaşık 15 kişilik ekip, suyla kaplanan bağlarda tüm zorluklara rağmen budama çalışmalarını sürdürüyor.