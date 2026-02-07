Üzüm bağları sular altında kaldı! Çiftçi ekmek parası pes etmedi
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan yağışlar üzüm bağlarını sular altında bıraktı. Göle dönen bağlara rağmen budama işçileri, çizmelerini giyerek çamur ve suyun içinde çalışmayı sürdürüyor.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle üzüm bağlarının içleri adeta göle döndü. Su altında kalan bağlara rağmen budama işçileri, çizmelerini giyerek zorlu şartlar altında çalışmalarını sürdürüyor.
Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi Sütmezli mevkisinde bağların göle dönmesine rağmen budama yapan işçiler, ekmek parası için suyun ve çamurun içinde mesai yapıyor. Bağlarda oluşan su birikintileri, çalışma şartlarını oldukça zorlaştırırken, işçiler işlerini aksatmadan sürdürmeye devam ediyor.
Budama işçiliği yapan Bahri Çınar, yaşadıkları zorluğu şu sözlerle anlattı: "Zor oluyor ama yapmak zorundayız. İşlerimizi sıraya aldık. Çizmelerimizi ayağımıza giyip çalışıyoruz. Ekmek aslanın ağzında derler ya, zor da olsa çalışmak zorundayız."İşçilerin göle dönen bağlarda çalıştığını gören tanıdıkları ise espri yaparak, "Balık var mı?" diye takılıyor. Yaklaşık 15 kişilik ekip, suyla kaplanan bağlarda tüm zorluklara rağmen budama çalışmalarını sürdürüyor.