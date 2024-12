💖 Sevgili Anneciğim, yeni yıl sana sağlık, huzur ve sevgi getirsin. Her anında seninle geçirdiğim zamanlar, benim için en değerli anlardır. Mutlu yıllar💖 Annecim, yeni yıl sana geçmişte kalan tüm güzellikleri hatırlatıp, geleceğe dair umutlar sunsun. Seninle geçirdiğim her an, bir hazine. Mutlu yıllar💖 Yeni yıl, annemle birlikte daha nice güzel anılar biriktirme fırsatı sunuyor. Seninle geçirdiğim her gün, benim için bir ömre bedel. Mutlu yıllar, anneciğim