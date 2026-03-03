Üsküdar'da çıkan yangın giderek büyüdü! 2 metruk bina kül oldu

1

Yangın, saat 22.00 sıralarında Üsküdar Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi Enfiyehane Sokak’ta bulunan 2 katlı ahşap metruk binada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede büyüyerek, yan tarafta bulunan kullanılmayan başka bir binaya da sıçradı.