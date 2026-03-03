Üsküdar'da çıkan yangın giderek büyüdü! 2 metruk bina kül oldu
03.03.2026 - 07:40Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın hemen yandaki binaya sıçrayınca alevler büyüdü. İtfaiye ekipleri müdahale etti, yangın söndürüldü.
1
Yangın, saat 22.00 sıralarında Üsküdar Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi Enfiyehane Sokak’ta bulunan 2 katlı ahşap metruk binada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede büyüyerek, yan tarafta bulunan kullanılmayan başka bir binaya da sıçradı.
2
Alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
3
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, hasar oluşan binalar dron ile havadan görüntülendi.