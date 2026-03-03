GAZETE VATAN ANA SAYFA
Üsküdar'da çıkan yangın giderek büyüdü! 2 metruk bina kül oldu

03.03.2026 - 07:40
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın hemen yandaki binaya sıçrayınca alevler büyüdü. İtfaiye ekipleri müdahale etti, yangın söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Üsküdar Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi Enfiyehane Sokak’ta bulunan 2 katlı ahşap metruk binada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede büyüyerek, yan tarafta bulunan kullanılmayan başka bir binaya da sıçradı.

Alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, hasar oluşan binalar dron ile havadan görüntülendi.