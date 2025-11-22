Üreticiye yüzde 100 hibe desteği! Düzce'de başladı

1

Dağıtım programında konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, tarım kooperatifleri ve kadın üreticilere öncelik verilen bu desteğin, bölgedeki hayvancılık faaliyetleri için önemine değindi. Vali Aslan, Düzce'deki tarım ve hayvancılık verilerini paylaşarak, "Düzce'de 750 bin dekarlık bir alanda tarımsal faaliyetlerde bulunuyoruz. Bunun 635 bin dekarlık kısmı fındık tarımından oluşuyor. Fındık tarımını destekleyen hayvancılık kısmında 54 bin büyükbaş ve 23 bin küçükbaş hayvandan oluşan bir hayvancılığımız bulunuyor" dedi.