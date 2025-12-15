Üreticiye ek gelir kapıda: Bayburt'ta incelendi, parsel parsel karar verildi
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Yaylapınar ve Gez köylerinde salep ekimi yapan üreticilerin üretim parselleri yerinde incelendi.
Alternatif tarım ürünleri yetiştiriciliği kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, bin metrekarelik alanlarda gerçekleştirilen deneme ekimlerinde çıkışların düzenli olduğu ve salep bitkisinin bölge iklimine uyum sağladığı tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, salep üretiminin üreticilere ek gelir sağlaması hedefiyle ekim alanlarının artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Gelecek yıllarda ekim yapılan alanların genişletilerek üretimin sürdürülmesi yönünde üreticilerden talep oluşmasının beklendiği Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bildirildi.