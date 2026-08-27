Üretici ne yapacağını şaşırdı! Geçen yıl 70 liraydı, bu yıl 10 liraya düştü: Market fiyatları ise isyan ettirdi
27.08.2026 - 10:33Güncellenme Tarihi:
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde nektarin hasadı başladı ancak üretici beklediği fiyatı bulamadı. Geçen yıl 60-70 liradan satılan nektarinin bu yıl 10-20 lira bandına geriledi. Üreticiler, tarladaki fiyat düşerken marketlerde fiyatların düşmemesine tepki gösterdi.
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Bilecik genelinde nektarin üretimi 4 bin 200 dekar alanda 10 bin 625 ton olarak gerçekleştirilirken, Osmaneli'nde nektarin üretimi de 4 bin 200 dekar alanda 10 bin 625 ton düzeyinde bulunuyor.
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Nektarin üreticisi Recep Yağcı, geçen yıl nektarin fiyatının 60-70 lira olduğunu, bu yıl fiyatların çok düştüğünü anlatarak, "Bu sene rekolte çok olduğu için fiyatlarda randıman yok. Bu yıl bir de üzerine meyve suyu firmaları kalan ürünleri 5 TL'ye alınması, ama marketlerde fiyatların düşmemesi ilginç. Bu işe bir çözüm bulunması gerekiyor. Bence gecen sene şeftali ve nektari üretimini azdı, yanık vurdu. Ama fiyatlar buna rağmen 60 ile 70 TL arasında satıldı. Ama bu sene 10-20 lira bandında satılıyor" dedi.