Unutulmaya yüz tutan 300 yıllık zanaat modern tasarımlarla canlandı: Gelinlerin yeni favorisi oldu!

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Tel kırma sanatının ortaya çıkışına ilişkin bilgi veren Suna Akar Ağır, bu sanatın ilk olarak kadınların başörtülerinin uçmasını önlemek amacıyla geliştirildiğini belirterek, "Tel kırma 17. yüzyılda hayatımıza giren bir sanattır. Başörtülerinin kenarlarına hem ağırlık oluşturması hem de estetik görünmesi amacıyla desenler ve motifler işlenirdi. Zamanla gelişerek farklı alanlarda kullanılmaya başlandı. Günümüzde ise günlük yaşamda kullanılabilecek birçok ürüne uygulanabiliyor" dedi.



Son yıllarda tel kırma ve tel sarma sanatının kullanım alanlarının önemli ölçüde genişlediğini ifade eden Ağır, özellikle son 4-5 yılda abiye çantalar, duvaklar, tepsiler, yaka aksesuarları ve çeşitli dekoratif ürünlerde bu sanatın tercih edildiğini belirtti.