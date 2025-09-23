Ünü ülke sınırlarını aştı Sivas'ta gizemli göl: Avrupa'dan gelip şifa arayanlar bile var!

4

Bakırcıoğlu köyünde yaşayan Mikail Şimşek, "Bu su Uyuz Gölü ya da Uyuz Çermik olarak bilinir. Sedef hastalığına ve kaşıntıya iyi geliyor. Yazın burası hiç boş kalmıyor, günde 3-4 araba buraya geliyor. İl dışından gelenler dahi oluyor. Ordu'dan arkadaşlarım geldi, suya girdiler, hatta yanlarında su da götürdüler. Daha sonra aradıklarında kaşıntılarının geçtiğini söylediler. Almanya'da iyileşemeyip burada şifa bulanlar var. Bu göl bulunmaz bir hazine. Yolu yapılır, çevre düzenlemesi yapılırsa çok daha kullanışlı olur " diye konuştu.