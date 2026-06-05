Uluslararası Gül Festivali'nde renkli görüntüler ve büyük coşku: Binlerce kişi kortejde buluştu

10

Gül yağı, hem parfümeri hem de ilaç sanayisinde dünyanın en değerli ham maddeleri arasında yer almaktadır. Ben her fırsatta şunu söylüyorum; yurt içinden veya yurt dışından gelen herkes bir gün Isparta'da sabah ezanı vaktinde, çiy taneleri henüz güllerin üzerinden kurumadan bir gül bahçesine girip gül toplamalıdır. O huzuru yaşayan insan adeta bir yıllık stresini geride bırakır. Hiçbir ilaca, sakinleştiriciye ya da dinlendiriciye ihtiyaç duymadan doğanın sunduğu eşsiz terapiyi yaşar. Değerli misafirlerimiz, bir gün mutlaka sabahın ilk ışıklarıyla bir gül bahçesinde gül toplamanızı tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.