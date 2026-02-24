Ucuz fiyatlı et satışı Tekirdağ'da başladı, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
24.02.2026 - 18:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin uygun fiyatlı et satışı uygulamasında yoğun talep nedeniyle uzun kuyruklar oluşuyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli vatandaşlara destek amacıyla başlattığı Tek Market uygulamasında kıyma 650 TL, kuşbaşı et 700 TL'den satışa sunuluyor.

Bu fiyatların piyasadaki ortalama et fiyatlarının altında olması nedeniyle satış noktasında uzun kuyruklar oluşuyor.

Her gün onlarca vatandaşın metrelerce kuyruk oluşturduğu meydanda bekleme süresi kimi zaman 20 dakikayı buluyor.

Uygulamayı olumlu bulanlar düzenli bir destek sağladığını söylerken, bekleme düzenine ilişkin geliştirme çağrısı yapanlar da var.

Kuyruklar artıyor

Hasan Ali Yücel Meydanı'nda oluşan uzun kuyruklar açıldığı günden itibaren her gün benzer yoğunlukta devam ediyor.

Vatandaşlar, satışın yapılacağı saatten önce sıraya girerek sınırlı sayıda et alabilmek için bekliyor.

Sırada bekleyenler, satış sırasında sıra numarası uygulamasına geçilmesini isteyerek hem bekleme sürelerinin kısalacağı hem de yoğunluğun daha iyi yönetileceğini belirtiyor.

