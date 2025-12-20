Üç aylar tesbihine nasıl başlanır, nasıl çekilir? Üç aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

4

Recep ayının ilk günü girince, samimiyetle günahların affı istenip Allah rızası için 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir.



Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.