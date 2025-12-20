Üç aylar tesbihine nasıl başlanır, nasıl çekilir? Üç aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?
Üç aylar tesbihleri ve zikirleri, ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Üç aylar tesbihi nasıl çekilir, Üç aylarda çekilecek zikirler neler? 21 Aralık Pazar günü 3 ayların ilki olan Recep ayının başlangıcı olarak sayılıyor. Recep ayıyla başlayacak mübarek üç aylar, 11 ayın Sultanı Ramazan ayıyla birlikte uğurlanacak. Bu özel ayları heyecanla bekleyen Müslümanlar ibadetlerini yerine getirecek, dua, tespih ve namazlarını ihya edecek. Bununla beraber üç aylar tesbihatına nasıl başlanır, hangi zikirler çekilir, okunacak dualar neler? merak ediliyor. Peki üç aylar ne zaman başlıyor? Üç aylar tesbihine nasıl başlanır? Receb, Şaban ve Ramazan aylarında hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? İşte üç aylarda çekilecek tesbih ve zikirler...
Üç aylar duası, tesbihleri ve zikirleri, mübarek günler vesilesiyle araştırılıyor. Üç aylar 2025 yılında Ocak ayında başlayacak. 21 Aralık Pazar günü Recep ayının ilk günü. Ramazan ayının gelişini simgeleyen 3 aylarda ibadetler de yerine getirilecek. Peki üç aylarda hangi ibadetler yapılır, tespih ve dualar neler? İşte ayrıntılar...
Peygamber Efendimiz, ‘Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.' diye dua etmiştir.
Hz. Peygamber başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.
Recep ayının ilk günü girince, samimiyetle günahların affı istenip Allah rızası için 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir.
Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim
Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır.
Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif de okunabilmektedir.
Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).
Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).
Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.