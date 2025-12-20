Üç aylar mesajları 2026: Dualı üç aylar mesajı, anneye, babaya ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz kısa ve anlamlı üç aylar mesajları
İslam dünyası için rahmet ve bereket kapılarının açıldığı üç aylar başlıyor. Recep, Şaban ve Ramazan ayının manevi huzurunu sevdikleriyle paylaşmak isteyen milyonlarca kişi, en anlamlı üç aylar mesajları için arayışa geçti. Siz de ailenizi, dostlarınızı ve uzaklardaki yakınlarınızı bir dua ile hatırlamak isterseniz; günün anlam ve önemine yakışır, dualı, hadisli ve kısa mesaj seçeneklerini içeriğimizde bulabilirsiniz. İşte 2025 yılının en güncel ve en özel üç aylar mesajları listesi!
İslam aleminde rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan Üç Aylar bugün başlıyor! 2026 yılı Üç Aylar başlangıcı (21 Aralık) vesilesiyle sevdiklerine "Hayırlı Üç Aylar" demek isteyen milyonlarca kişi, en güzel ve anlamlı mesajları araştırıyor.
İşte WhatsApp, Instagram ve Facebook üzerinden paylaşabileceğiniz, dualı, hadisli, kısa ve öz Üç Aylar mesajları 2026 seçenekleri!
Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre; 2026 yılında Üç Aylar, 21 Aralık Pazar günü Recep ayı ile birlikte başlıyor. Maneviyatın zirveye çıktığı bu dönemde, sevdiklerinizin dualarına ortak olmak için en özel mesajları sizler için derledik.
"Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan’a ulaştır." Bu kutlu başlangıcın gönlünüze huzur getirmesi dileğiyle. Üç aylarınız mübarek olsun
Rabbim bu mübarek aylarda bizleri affedilenlerden eyleyip, bayrama tertemiz ulaşmayı nasip etsin. Üç aylarımız mübarek, yolumuz her daim aydınlık olsun..
Gönüllerin sevgiyle dolduğu, ellerin semaya açıldığı bu mübarek günlerde dualarınız kabul, makamınız cennet olsun. Hayırlı Üç Aylar.
Bir kandil lambası gibi karanlıklarımızı aydınlatan Üç Ayların tüm İslam alemine ve hanenize bereket getirmesini dilerim.
Üç ayların feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Hayırlı aylar.
Gönlünüzden geçen duaların ömrünüze bereket olması dileğiyle. Üç aylarınız mübarek olsun.
Mübarek Üç Aylar kapımızı çaldı; dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı kandiller ve aylar.
Hadis-i Şerif: "Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır." (Süyûtî). Bu mübarek ayların kıymetini bilenlerden olalım.
Ayet Meali: "Allah, kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemez." (Bakara, 286). Bu mübarek ayların ruhunuza şifa olması dileğiyle.