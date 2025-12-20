Üç aylar mesajları 2026: Dualı üç aylar mesajı, anneye, babaya ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz kısa ve anlamlı üç aylar mesajları

4

"Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan’a ulaştır." Bu kutlu başlangıcın gönlünüze huzur getirmesi dileğiyle. Üç aylarınız mübarek olsun



Rabbim bu mübarek aylarda bizleri affedilenlerden eyleyip, bayrama tertemiz ulaşmayı nasip etsin. Üç aylarımız mübarek, yolumuz her daim aydınlık olsun..