TYYT 10:15'te başlar, kaçta biter? TYT sonuçları ne zaman belli olur? Puanlama nasıl olacak?
Üniversite sınavı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu uygulanacak. İlk olarak 8 Haziran yarın Temel Yeterlilik Testi (TYT) olacak. 9 Haziran Pazar günü ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olacak. TYT kaç dk, kaç saat sürecek? Üniversite adaylarının merakla araştırdığı TYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
• 08 Haziran 2024 - 07:42 • Son Güncelleme:
• 08 Haziran 2024 - 07:42 • Son Güncelleme: