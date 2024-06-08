TYYT 10:15'te başlar, kaçta biter? TYT sonuçları ne zaman belli olur? Puanlama nasıl olacak?

Her yıl bir kez yapılan YKS TYT sınavı bu yıl cumartesi günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Güzel bir üniversitede eğitim alabilmek için çalışan ve sınav öncesi son hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınavın saat kaçta başlayacağını ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. YKS üç ayrı oturumda tamamlanacak. TYT, AYT, YDT çalışmalarını tamamlayan adaylar, YKS'nin ilk oturumu TYT için geri sayıma başladı. TYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? TYT kaç dk, kaç saat sürecek?