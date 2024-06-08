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Gündem TYYT 10:15'te başlar, kaçta biter? TYT sonuçları ne zaman belli olur? Puanlama nasıl olacak?
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TYYT 10:15'te başlar, kaçta biter? TYT sonuçları ne zaman belli olur? Puanlama nasıl olacak?

Üniversite sınavı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu uygulanacak. İlk olarak 8 Haziran yarın Temel Yeterlilik Testi (TYT) olacak. 9 Haziran Pazar günü ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olacak. TYT kaç dk, kaç saat sürecek? Üniversite adaylarının merakla araştırdığı TYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

• 08 Haziran 2024 - 07:42 • Son Güncelleme:
• 08 Haziran 2024 - 07:42 • Son Güncelleme:
1 TYYT 10:15te başlar, kaçta biter TYT sonuçları ne zaman belli olur Puanlama nasıl olacak

Her yıl bir kez yapılan YKS TYT sınavı bu yıl cumartesi günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Güzel bir üniversitede eğitim alabilmek için çalışan ve sınav öncesi son hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınavın saat kaçta başlayacağını ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. YKS üç ayrı oturumda tamamlanacak. TYT, AYT, YDT çalışmalarını tamamlayan adaylar, YKS'nin ilk oturumu TYT için geri sayıma başladı. TYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? TYT kaç dk, kaç saat sürecek?

2 TYYT 10:15te başlar, kaçta biter TYT sonuçları ne zaman belli olur Puanlama nasıl olacak



TYT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

TYT saat 10.15'te başlayacak, 13.00'de sona erecek. Saat 10.15'te başlayan sınav 2 saat 45 dakika sürecek ve saat 13.00'da sona erecek.

3 TYYT 10:15te başlar, kaçta biter TYT sonuçları ne zaman belli olur Puanlama nasıl olacak



TYT KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

4 TYYT 10:15te başlar, kaçta biter TYT sonuçları ne zaman belli olur Puanlama nasıl olacak



SINAVA 3 MİLYONDAN FAZLA ADAY KATILACAK

YKS'nin yarın saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 120 bin 878 aday katılacak. Sınav, 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılacak. TYT oturumunda 438 bin 684 kişi görev yapacak.A

5 TYYT 10:15te başlar, kaçta biter TYT sonuçları ne zaman belli olur Puanlama nasıl olacak