Türkiye'nin Mars'ı Iğdır! Avrupa'dan akın akın geliyorlar, tek bir amaçları var

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Grubun rehberi olan Adem Kocaman; "Grubumuz Slovenyadan geldi. Onlarla güzel bir trekking yaptık. Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan bu gökkuşağı tepelerini turizme kazandırmaya çalışıyoruz. Bu alanı yaklaşık 4-5 yıldır tur programlarımıza dahil etmiş bulunmaktayız. Yaklaşık bir saatlik bir trekking yaptık. Hepsi de burayı çok beğendiler. Burayı Mars'a benzetiyorlar. Biliyorsunuz Mars'ta çekilen görüntüler aynı bura gibi bir yüzeye benziyor. Bizim buraya gelen gruplar Mars'a benzetince bizde burası için Türkiye'nin Mars'ı diye tanıtımını yapıyoruz" dedi.