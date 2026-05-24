Türkiye'nin dört bir yanından Erzincan'a akın var! Herkes oraya akın ediyor

24.05.2026 - 08:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi, son yağışlar ve dağlardaki karların erimesiyle debisinin artmasının ardından yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların yaklaşık 40 metreden dökülmesiyle oluşan şelale, özellikle hafta sonlarında yoğun ziyaretçi ağırlıyor. Erzincan'da yağışlı havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar ve gurbetçiler serin havası ve doğal güzelliğiyle öne çıkan şelaleye akın etti.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta, Kalecik köyü yakınlarında bulunan şelale, 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşuyor. Her mevsim farklı güzellik sunan doğal alan, ilkbaharda artan su debisiyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Çevre illerin yanı sıra turlarla İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Antalya'dan gelen ziyaretçilerin de uğrak noktası olan Girlevik Şelalesi, tatil dönemlerinde yurtdışından gelen gurbetçilerin de rotasında yer alıyor.