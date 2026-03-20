Türkiyenin cennet köşesi Botan Vadisi Milli Park'ta tarihi eser olduğu düşünülen objeler bulundu
Siirt'te kano ve sup severler, Botan Vadisi Milli Parkı'nda doğanın tadını çıkartırken tarihi eser olduğunu düşündükleri ok, mızrak ucu ve broş buldu.
Merkez, Eruh ve Tillo ilçelerinde bulunan, 120 bin dönümden ve 29 kilometrelik güzergahtan oluşan Botan Vadisi yamaç paraşütü, rafting gibi su sporlarına elverişli olmasıyla doğaseverlerden yoğun ilgi görüyor.
Botan Vadisi'nin 15 Ağustos 2019'da "milli park" ilan edilmesi, bölgeye ilgiyi daha da artırarak dikkatleri üzerine çekti. Su sporlarına merak salanlar, vadiyi dolaşarak doğal güzellikleri gözlemliyor. Doğaseverler, bölgeyi gezdiklerinde tarihi eser olduğunu düşündükleri ok, mızrak ucu ve broş buldu.
Akademisyen Yılmaz Çekmen, Botan Vadisi Milli Parkın, hem doğal güzelliği, hem de tarihi bir bölge olduğunu söyledi. Bu bölgede gezinirken toprak yüzeyinde bazı demir ve çömlek parçaları bulmakta olduklarını belirten Çekmen,
"Bunları, bu bölgenin bağlı olduğu Batman Müzesine teslim etmeyi düşünüyoruz. Bu konuda çalışan arkeolog hocalarımıza da bilgi verip bu alana dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Yontma Taş Devrinden kaldığını düşündüğümüz ok, mızrak uçları, bir kısmı metal bir kısmı da taştan yapılmış olan silah ve başlıkları var" dedi.
Toprak yüzeyinde bir toka bulduklarını söyleyen Çekmen, "Bu tokada yaylı bir mekanizmaya sahip broşa benziyor. Bu tokanın da tarihi olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki bu bizim düşüncelerimiz. İlgili uzmanlar tarafından araştırıldıktan tarihi ve arkeolojik değeri anlaşılacaktır. Yaptığımız gezilerde bulduklarımız, keşfettiklerimiz akademisyen arkadaşlarımız, öğrencilerimiz tarafından keşfediyoruz" diye konuştu.