Türkiye'nin 82'inci ili için son 3 aday kaldı! İşte o ilçeler
Türkiye'nin 82'inci ili olmak için 3 aday ilçenbin ismi geçiyor. Zaman zaman il sayısının yükseleceğine dair haberlere bir yenisi daha eklendi. Buna göre 82. il olmaya yakın 3 ilçe var.
Türkiye’de il sayısının artırılmasına yönelik tartışmalar yeniden gündeme gelirken, 81 il ve 922 ilçeden oluşan mevcut idari yapı yeniden değerlendirilmeye başlandı. Nüfus yoğunluğu, ekonomik kapasite ve gelişmişlik düzeyi yüksek bazı ilçeler, “potansiyel il adayları” arasında öne çıkıyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin daha önce gündeme getirdiği “100 il, 1000 ilçe” hedefi, kamuoyunda yeniden tartışılırken, il olma potansiyeli taşıyan ilçeler listesi dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bir ilçenin il statüsüne kavuşabilmesi için yalnızca nüfus değil; ekonomik çeşitlilik, sanayi kapasitesi, turizm potansiyeli ve stratejik konum gibi birçok kriter birlikte değerlendiriliyor. Bu çerçevede bazı büyük ilçeler, mevcut illerle yarışır seviyeye gelmiş durumda.
Merhabahaber'in haberine göre Antalya’ya bağlı Alanya, yaklaşık 361 bin nüfusuyla Türkiye’nin en güçlü ilçe adayları arasında gösteriliyor. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan ilçe, turizm gelirleri ve marka değeriyle birçok ili geride bırakıyor. Ekonomik hacmi ve uluslararası bilinirliği, Alanya’nın il olma tartışmalarında sıkça gündeme gelmesine neden oluyor.
Balıkesir’e bağlı Edremit ise 173 bin civarındaki nüfusuyla dikkat çekiyor. Zeytin üretimi, tarım faaliyetleri ve Ege turizmiyle öne çıkan ilçe, hem ekonomik çeşitliliği hem de coğrafi konumu nedeniyle il adayları arasında değerlendiriliyor. İl olması durumunda bölgedeki ekonomik yük dağılımının değişebileceği ifade ediliyor.
Konya’nın Ereğli ilçesi ise 156 bin nüfusuyla sanayi ve tarımın birleştiği önemli üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. İl olması halinde İç Anadolu’da yeni bir ekonomik merkez oluşturabileceği değerlendiriliyor. Son dönemde açıklanan sanayi yatırımları ve master planlar da Ereğli’nin önemini artırmış durumda. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte 13 ilde yeni sanayi alanları belirlenirken, Konya’da planlanan geniş ölçekli endüstri bölgeleri dikkat çekti.