Türkiye'nin 14’üncü hava kampüsü Sivas’ta açılıyor! 'Bölge turizmine katkı sunacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Ekim Cuma günü Sivas Divriği’de inşa edilen yeni hava kampüsün açılışını gerçekleştirecek. Bakan Uraloğlu, Divriği’de Türkiye’nin 14’üncü hava kampüsünü hizmete alacaklarını söyleyerek, mevcut hava kampüslerin Antalya Döşemealtı, Tekirdağ Süleymanpaşa, Eskişehir İnönü ve Sivrihisar ile Samsun 19 Mayıs, Konya Selçuklu, Sakarya Pamukova, Çanakkale Bozcaada, Muş, Denizli, İzmir Aliağa, Eskişehir Seyitgazi ve Ardahan’da bulunduğunu hatırlattı.Sportif ve amatör havacılığa destek vermeye devam edeceklerinin altını çizen Uraloğlu, "Sivas Divriği’deki hava kampüs ile ülke genelinde 12 ilde 14 hava kampüsümüz ile sportif ve amatör havacılığa destek vermeye devam edeceğiz. Öte yandan, her ilçeye bir hava kampüsü kazandırma vizyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Niğde, Aksaray, Gaziantep, Kocaeli ve Batı Antalya’ya da hava kampüs kazandırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.