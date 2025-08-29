Türkiye'de üretim deposu Erzincan! Bu yıl hasat zengin edecek, kilosu 200 TL'den talep patladı

2

Üzümlü ekonomisi açısından büyük önem taşıyan Cimin üzümü, hem iç piyasada tüketiliyor hem de yurt dışından talep görüyor. Üzümlü'deki üzüm hasadının, hava şartlarına göre Ekim ayının sonuna kadar devam edeceği bildirildi. Üzümlü'ye bağlı Pişkidağ ve Bayırbağ köyünde 200 yıllık bağlarda yetiştirilen üzümler çiftçinin en önemli geçim kaynakları arasında bulunuyor.