Türkiye'de sadece Kars'a 200 yıl önce yapıldı: Kadın hapishanesi bile oldu

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Yerden bakıldığında büyük bölümü yıpranmış halde bulunan Gemli Tabya’nın özgün mimarisi havadan görüntülendiğinde daha belirgin şekilde ortaya çıkıyor. Hilali andıran kavisli yapısı ve at nalı formundaki planıyla dikkat çeken tabya, adeta açık hava müzesi niteliğinde bir tarihi alan görünümü sunuyor. Tarihi yapının çevresindeki doğal doku içerisinde yıllara meydan okuyan bölümleri, Kars’ın savunma tarihine ışık tutarken, mevcut haliyle korunmaya muhtaç olduğunu da gözler önüne seriyor. Rus işgalleri ve savaşlar döneminde Kars’ın savunmasında önemli rol üstlenen tabyalar, kentin askeri tarihinin en önemli unsurları arasında yer alıyor. Gemli Tabya ise kendine özgü hilal ve at nalı formuyla bu yapılar arasında farklı bir konumda bulunuyor. Yaklaşık 200 yıldır savaşlara, işgallere ve zamana direnen Gemli Tabya, bugün ise en büyük mücadelesini doğaya ve ilgisizliğe karşı veriyor. Tarihi yapı, sahip olduğu özgün mimarisi ve geçmişten taşıdığı izlerle turizme kazandırılacağı günü beklerken, her geçen gün biraz daha yıpranıyor.