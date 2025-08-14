Türkiye'de parmakla gösteriliyordu, Afyonkarahisar'ın göz bebeğinden üzen görüntü! Göz göre göre yok oldu

1

Afyonkarahisar'da bulunan ve Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olan Eber Gölü'nde seviyesi 5 santimetreye kadar düştü. Son yıllarda yaşanan kuraklık sorunu Eber Gölü'nü de olumsuz yönde etkiledi. Hem iklim değişikliğinin etkisi hem de tarım işiyle uğraşan vatandaşların yönünü değiştirdikleri gölü kendi tarlalarını sulamak için kullanmasının etkisiyle su seviyesi 5 santimetreye kadar düştü.