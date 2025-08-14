Türkiye'de parmakla gösteriliyordu, Afyonkarahisar'ın göz bebeğinden üzen görüntü! Göz göre göre yok oldu
Kaynak : İHA
Afyonkarahisar’da kuraklığın etkisi giderek artıyor. Şehrin simge su kaynaklarından biri olan Eber Gölü'nde su seviyesi sadece 5 santimetreye kadar düştü. Uzmanlar ekosistemin ciddi tehdit altında olduğunu söylüyor, acil önlem çağrısı yapılıyor.
Afyonkarahisar'da bulunan ve Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olan Eber Gölü'nde seviyesi 5 santimetreye kadar düştü. Son yıllarda yaşanan kuraklık sorunu Eber Gölü'nü de olumsuz yönde etkiledi. Hem iklim değişikliğinin etkisi hem de tarım işiyle uğraşan vatandaşların yönünü değiştirdikleri gölü kendi tarlalarını sulamak için kullanmasının etkisiyle su seviyesi 5 santimetreye kadar düştü.
Göl rehberi Kadir Ateş, gelecek aylarda su seviyesinin daha da azalmasını beklediklerini ifade etti. Göldeki su kaybı hakkında konuşan göl rehberi Kadir Ateş, "Eber Gölü, son yılların en kurak seviyelerinden birini daha yaşamaktadır.
Gördüğümüz gibi, Eber Gölü'ndeki su seviyesini ölçtüğümüzde, dünkü misafirlerimizle sopayı suya soktuğumuzda kıyı kesimlerinde yaklaşık 5 santimetre, en derin yerinde ise 50 santimetrelik bir su seviyesi tespit edilmiştir. Ağustos ayının sonu ve eylül ayının başında bu seviyenin daha da düşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.