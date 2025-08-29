Türkiye'de bu işi yapan sadece 15 kadın var! Bodrum katında başladı, 81 ile gönderiyor

3

49 yaşında ki Sare Kaya İrgali, hazır mobilya satışı ile başladığını ancak yapamadığını, kesinlikle üretimde olmak istediğini belirterek, "2003’de başladım. 2003’den beri aynı işi devam ettiriyorum. Kanepe, koltuk döşemesi üzerine başladım. Daha sonra şark köşesi imalatı Erzincan’da yok diye ona başladım, şuana kadar devam ediyorum. 2003’de yardım amaçlı başladım. İşi sevdim, sonra 2009’da kendi işletmemi açtım satış üzerine. Satışta fazla işim olmadı, başaramadım herhâlde. Hazır satış bana göre değil. Üretim illa istedim. Sonra tamir olarak başladım. Kanepe, koltuk yüz değişimi olarak. Tamirden sonra şark köşesi imalatına girdim. Erzincan’da olmayan bir işti. Yaz aylarında daha çok şark köşesi üzerine çalışıyorum. Kış aylarında kanepe, koltuk yüz değişimine genelde ağırlık veriyorum" dedi.