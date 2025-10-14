Türkiye'de bir ilçe giderek büyüyor! İki köy daha bağlandı: Mahalle sayısı 15'e çıktı

2





Dörtdeğirmen ve Erdoğmuş köylerinin Gediz’e mahalle olarak bağlanması sürecinin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, bu adımın bölgenin gelişimine katkı sağlayacağını belirtti. Başkan Akel açıklamasında şunları kaydetti:



"Dörtdeğirmen ve Erdoğmuş köylerimizin, Gediz’imize mahalle olarak bağlanması süreci hayırlısıyla tamamlandı. Bu önemli adımın, hem mahalle statüsüne geçen bölgelerimize hem de tüm ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Artık yeni mahallelerimiz, Gediz Belediyesi’nin daha hızlı, kapsamlı ve kaliteli hizmetlerinden yararlanacaktır. Birlik, beraberlik ve hizmet anlayışıyla Gediz’imiz her geçen gün büyümeye, gelişmeye devam ediyor. Yeni mahallelerimizin Gediz’imize değer katacağına inanıyorum."