Türkiye'de bir altın rezervi daha! 30 ton bulundu: İlçede 7 sahada araştırılıyor
Türkiye'de bir altın rezervi daha bulundu. İç Anadolu'da 7 ruhsat sahasında araştırma yapılıyordu. 30 ton altın rezervinin müjdesi verildi. Parasal değeri yaklaşık 4 milyar dolar.
Ahlatcı Altın İşletmeleri, Yozgat'ta yürüttüğü madencilik çalışmalarında dikkat çekici bir altın potansiyelinin ortaya çıkarıldığını duyurdu.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Sarıkaya ilçesindeki rezerv alanlarda yaklaşık 927 bin ons, yani 30 tona yakın altın bulunduğu belirtildi. Mevcut piyasa koşullarına göre bu miktarın değeri 4 milyar dolara yaklaşıyor.
Şirket, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde sahip olduğu 7 ruhsat sahasında detaylı araştırmalar yürüttü. Ahlatcı Altın'ın yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Enerya Enerji AŞ, sahaya ilişkin UMREK-2023 Kodlu Arama Hedefleri Raporu'nu da kamuoyuyla paylaştı.
Rapor, Mitus Proje AŞ tarafından hazırlandı ve 56 sondaj verisi ile saha üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı jeolojik incelemelere dayanıyor. Çalışmalar sonucunda, 1.968 hektarlık alanda ortalama 0,70 g/t tenör ve 2,70 g/cm³ yoğunluk değerleri ile yaklaşık 41,2 milyon ton potansiyel cevher tespit edildi.
YATIRIM VE İŞLETME STRATEJİLERİ
Ahlatcı Altın, madencilik projelerinin verimliliğini artırmak amacıyla daha önce planlanan altın işleme tesisi yatırımlarını revize etti. Buna göre, çıkarılan cevher bölgeye yakın mevcut bir tesiste işlenecek. Bu stratejiyle yatırım maliyetlerinin azaltılması ve finansal getirilerin daha hızlı sağlanması hedefleniyor.