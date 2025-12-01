Türkiye'de bir altın rezervi daha! 30 ton bulundu: İlçede 7 sahada araştırılıyor

4





Rapor, Mitus Proje AŞ tarafından hazırlandı ve 56 sondaj verisi ile saha üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı jeolojik incelemelere dayanıyor. Çalışmalar sonucunda, 1.968 hektarlık alanda ortalama 0,70 g/t tenör ve 2,70 g/cm³ yoğunluk değerleri ile yaklaşık 41,2 milyon ton potansiyel cevher tespit edildi.



YATIRIM VE İŞLETME STRATEJİLERİ



Ahlatcı Altın, madencilik projelerinin verimliliğini artırmak amacıyla daha önce planlanan altın işleme tesisi yatırımlarını revize etti. Buna göre, çıkarılan cevher bölgeye yakın mevcut bir tesiste işlenecek. Bu stratejiyle yatırım maliyetlerinin azaltılması ve finansal getirilerin daha hızlı sağlanması hedefleniyor.