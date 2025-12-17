Türkiye onu 'Hayır Bahçesi' ile tanımıştı: Isparta'nın Sav beldesinde acı haber geldi

1

Olay, akşam saatlerinde Isparta'nın Sav beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, "Hayır Bahçesi" olarak bilinen alanda yetiştirdiği ürünleri vatandaşlara ücretsiz olarak ikram eden 85 yaşındaki İbrahim Çakmakçı, ziyaretçiler rahat girip çıksın diye bahçesinin girişine beton döktüğü sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı.