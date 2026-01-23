Türkiye buz kesecek! Meteoroloji sarı alarm verdi: O illerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji'den alınan verilere göre Batı Karadeniz hariç tüm Türkiye'de kar ve sağanak alarmı verildi. Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kayseri ve Kahramanmaraş dahil birçok ilde kuvvetli kar yağışı beklenirken fırtına, çığ ve buzlanma uyarıları da peş peşe geldi. İşte 23 Ocak 2026 hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Ocak 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları dışında tüm Yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Osmaniye ve Hatay'da kuvvetli yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması bekleniyor.
Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli yağmur ve sağanak yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması beklendiğinden dolayı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.