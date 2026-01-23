Türkiye buz kesecek! Meteoroloji sarı alarm verdi: O illerde yaşayanlar dikkat

4

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli yağmur ve sağanak yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması beklendiğinden dolayı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.