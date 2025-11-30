Türkiye 24 saat Sivas'taki bu köyü izliyor! 14 kamera kuruldu: Şifreyi muhtar veriyor

6

Sivas Akpınar Köyü Muhtarı Cabir Daşdemir, köylülerin huzur ve rahat içerisinde yaşadıklarını belirterek, "Bildiğiniz üzere köylerde hane düşük seviyede. Son zamanlarda ise hırsızlık olayı çoğaldı. Bizim köyümüz merkeze bağlı büyük bir köydür. Bizde köyümüzün 7 gün 24 saat izlenmesi için köylülerimizin katkılarıyla köyümüze 14 tane kamera sistemi yerleştirdik. Bütün bu kameraları ise muhtarlık binamızdan izliyoruz. İstanbul'da yaşayan köylülerimize de şifre vererek, köyü izleyebiliyorlar. Köy halkı yaşlı olduğu için fazla dışarı çıkamıyorlar. Kendilerini güvende hissetmeleri için bu kamera sistemini kurduk. Köylülerimiz gerçekten huzur ve rahat içeresinde yaşıyor. Bazı köylerde hırsızlık gibi olaylar olduğunda jandarmaya da yardımcı oluyoruz. Genelde köylerde ahırlarda kamera olur ama bizim köyümüz gibi hiçbir köyde böyle bir kamera sistemi yok. İlk defa bu uygulamayı bizim köyde hayata geçirdik" dedi.