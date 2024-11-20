Türk kahvesini tuzda pişiriyorlar! Tadı tüm Türkiye'ye yayıldı

“Tuzda pişmesi, ateşte pişmesine göre tadını çok değiştiriyor”

Tuzda kahvenin müşterilerden yoğun ilgi gördüğünü söyleyen işletmeci Ahmet Uçar, “6 ay önce Çankırı’ya böyle bir işletme açtık, açtığımıza da çok memnunuz. Yerimiz tarihi bir yapıda olması da ilgi çekiyor. Burada tuzda kahve yapıyoruz. ‘Yer Altı Tuz Şehri’ diye adlandırılan tuz mağarasından çıkan kaya tuzları ile kahveyi pişiriyoruz. Öncelikle kumu ve tuzu 350 derecede ısıtıyoruz. Ardından cezvemizi tuz ile kumun içine gömerek yavaş yavaş köpürene kadar pişiriyoruz. Tuzda pişmesi, ateşte pişmesine göre tadını çok değiştiriyor. Kahvenin tadı hafif ve lezzetli oluyor. Kaya tuzuyla pişen kahve daha güzel oluyor. Müşterilerimiz de bu durumdan çok memnun. Her gün bu şekilde kahve yapıyoruz” dedi.