"Babam çok yoğundu. Anadolu'da birçok kulübü çalıştırdı. Çok uzaklara da gitti. Her zaman yanı başımda olduğu bir baba-kız ilişkimiz yoktu ama biz onun yanına çok gittik, onu yalnız bırakmadık. Buradaki okul düzenim de bozulmadan öyle bir düzen kurmuştuk. O dönemde de bu dönemde de böyle güçlü bir baba-kız ilişkimiz vardır. Babam şu an konuşamıyor. Fakat ben ona her şeyi anlatırım. A'dan Z'ye benim hayatımda ne oluyor, ne bitiyor, en ince detayına kadar söylerim. O yüzden ilişkimiz böyle iyidir. Şu anda bakışlarıyla anlatıyor. Benim önemli bir şansım, babamın çok güçlü bir ruh olması."