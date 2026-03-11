Tunceli'nin 2 mahallesinde 340 konutluk kentsel dönüşüm projesi başlıyor
Tunceli’de Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2 mahallede toplam 340 konut için ihale süreci tamamlandı, çalışmalar bahar aylarında başlayacak.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından Tunceli’de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında önemli adımlar atılıyor.
Riskli yapıların tespit edilmesi ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasını amaçlayan çalışmalar doğrultusunda kent genelinde çeşitli bölgelerde dönüşüm süreci devam ederken, Atatürk Mahallesi TİMAŞ bölgesi ile Cumhuriyet Mahallesi’nde yapılması planlanan 340 konut için ihale ve sözleşme süreçleri tamamlandı.
Projelerin önümüzdeki bahar aylarında başlayacağı belirtilirken, vatandaşların da 6306 sayılı yasa kapsamında lisanslı firmalar aracılığıyla riskli yapı tespit başvurusu yapabileceği ifade edildi.
"Sözleşmesi, yer tespiti yapıldı ve önümüzdeki bahar ayında ilk kazması vurulacak"
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Tunceli İl Müdürü Melih Melik Kara, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından ilimizde bazı faaliyetlerimiz mevcuttur.
Özellikle 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında 2013 yılından itibaren ilimizde gerek vatandaşların, gerek kurumların kentsel dönüşüm faaliyetleri riskli alan ve riskli yapı tespitiyle başlamış ve birçoğu devam etmektedir. Özellikle 2025 ve 2026 yıllarında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından ilimizde 8 bölgede ezer yapı alanı tespit edildi ve bunlardan özellikle Atatürk Mahallesi TİMAŞ bölgesi ve Cumhuriyet Mahallesindeki 340 konutun ihalesi yapıldı.
Sözleşmesi, yer tespiti yapıldı ve önümüzdeki bahar ayında ilk kazması vurulacak. Dolayısıyla 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında vatandaşlarımız her daim lisanslı firmalar aracılığıyla bu tespitleri yaptırabilirler. Bunun için herhangi bir kurumu beklemelerine gerek yok. Dolayısıyla canlı bir süre. Kentsel dönüşümden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız bu yasa kapsamında riskli yapı firmalarına başvurabilirler. Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın vatandaşlarımıza hibe şeklinde kira yardımları mevcuttur. Dolayısıyla şu ana kadar yaklaşık 4 milyon TL civarında bir parayı vatandaşlarımıza aktarmış bulunmaktayız. İlimizde 340 konutun çalışmaları yakın zamanda başlayacaktır" diye konuştu.