Tunceli'nin 2 mahallesinde 340 konutluk kentsel dönüşüm projesi başlıyor

Sözleşmesi, yer tespiti yapıldı ve önümüzdeki bahar ayında ilk kazması vurulacak. Dolayısıyla 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında vatandaşlarımız her daim lisanslı firmalar aracılığıyla bu tespitleri yaptırabilirler. Bunun için herhangi bir kurumu beklemelerine gerek yok. Dolayısıyla canlı bir süre. Kentsel dönüşümden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız bu yasa kapsamında riskli yapı firmalarına başvurabilirler. Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın vatandaşlarımıza hibe şeklinde kira yardımları mevcuttur. Dolayısıyla şu ana kadar yaklaşık 4 milyon TL civarında bir parayı vatandaşlarımıza aktarmış bulunmaktayız. İlimizde 340 konutun çalışmaları yakın zamanda başlayacaktır" diye konuştu.