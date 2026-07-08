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Tunceli'de büyüleyen manzara: Havalar ısınınca belgesellik görüntü ortaya çıktı

08.07.2026 - 11:29Güncellenme Tarihi:

Tunceli'deki Mercan Vadisi'nde yer alan buzul göllerde havaların ısınmasıyla buzlar çözülmeye başladı. Doğanın yeniden canlanışını gözler önüne seren ve belgeselleri aratmayan eşsiz manzaralar dronla görüntülendi.

1Tunceli'de büyüleyen manzara: Havalar ısınınca belgesellik görüntü ortaya çıktı

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Mercan Vadisi'nde bulunan buzul göllerde, havaların ısınmasıyla birlikte kışın etkisi yavaş yavaş sona ermeye başladı. Göl yüzeyini kaplayan buz tabakası çözülürken ortaya çıkan eşsiz manzara doğaseverleri kendine hayran bıraktı.

2Tunceli'de büyüleyen manzara: Havalar ısınınca belgesellik görüntü ortaya çıktı

Yüksek rakımı ve el değmemiş doğal güzellikleriyle dikkat çeken Mercan Vadisi'ndeki buzul göllerde buzların çözülme süreci sırasında oluşan görüntüler, adeta belgeselleri aratmadı.

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3Tunceli'de büyüleyen manzara: Havalar ısınınca belgesellik görüntü ortaya çıktı

Doğanın yeniden canlanışını gözler önüne seren eşsiz anlar, Akın Gedik tarafından dron ile görüntülendi.

4Tunceli'de büyüleyen manzara: Havalar ısınınca belgesellik görüntü ortaya çıktı

Bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha ortaya koyan görüntüler, Mercan Vadisi ve buzul göllerin dört mevsim sunduğu eşsiz güzellikleri bir kez daha gözler önüne serdi.