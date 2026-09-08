Tunceli dağ sarımsağını izinsiz toplayan 3 kişiye rekor ceza!

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Tunceli’de dünyada doğal olarak yalnızca bölgede yetişen ve koruma altındaki endemik Tunceli dağ sarımsağını izinsiz topladıkları belirlenen 3 kişiye, toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası uygulandı. El konulan 20 kilogram dağ sarımsağı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından yeniden doğal yaşam alanlarına dikildi.